Voici le clavier le plus geek du monde !

C'est en tout cas ce que pense Finalmouse avec son Centerpiece. Ce clavier mécanique propose ainsi un écran sous les touches transparentes, non pas pour afficher la fonction que l'on souhaite sous chaque touche (le mécanisme reste visible et empêche ce type d'usage), comme certains modèles avant lui, mais surtout pour le spectacle. L'ergonomie ne sera d'ailleurs pas son fort puisque le layout semble gravé sur la face avant des touches plutôt que sur le dessus. Le clavier dispose d'un châssis en aluminium gravé d'un motif gothico-romantique, qui ne sera pas dugoût de tout le monde.dont on ne connaît pas les caractéristiques techniques exactes (comme le type, la définition et la luminosité), et de switchs développés en partenariat avec Gateron (une version modifiée des BlackInk de la marque), le tout se connectant via un câble USB-C. Il sera également possible d'opter pour des mécaniques magnétiques Hall Effect permettant à l'utilisateur d'ajuster la distance d'activation.Afin de pouvoir afficher des vidéos, mais également de petits jeux vidéo, ou des animations interactives qui réagissent à la frappe (dont les fameuses carpes koï de la présentation), le Finalmouse Centerpiece embarque son propre ensemble CPU/GPU. De plus, le constructeur indique que les animations tourneront sous l'Unreal Engine 5, rien que ça. Il sera possible de passer par une boutique sur Steam (où il sera possible de vendre vos propres créations) pour télécharger des vidéos et animations supplémentaires, le clavier pouvant en stocker trois.. Reste à savoir qui dépensera une telle somme pour un clavier dont l'usage risque d'être assez compliqué au quotidien (et énergivore), à part pour en mettre plein la vue aux amateurs, mais l'effet wow risque tout de même d'être d'assez courte durée. Amateur de sobriété s'abstenir, évidemment.