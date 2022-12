Qui connait la gravure laser à la maison ? Cette machine ne coûte que 314€ (promo)

Elle grave sur l'acier et la céramique

• La machine à gravure laser A5 M40 est compatible avec différents logiciels de gravure tels que LaserGRBL et LightBurn. Elle prend en charge Win XP/Win 7/Win 8/XP/Win 10 ainsi que Mac OS (LightBurn).

• Les formats de fichiers de gravure pris en charge sont : NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc. La surface de gravure de 40 x 41 cm et son design en forme de porte n’entrave pas la hauteur de gravure

• Contenu de la livraison : le graveur laser A5 M40 comprend un câble d'alimentation avec interrupteur. Vous pouvez facilement allumer et éteindre l'appareil sans avoir à rebrancher le câble d'alimentation. Pour protéger votre table et votre établi, il y a également une plaque de support en acier inoxydable.

Elles permettent en effet deet elle peut aussi percer du bois de 6 mm d'épaisseur et de l'acrylique noir grâce à des puissances très élevées., et vous pouvez utiliser la plupart de vos fichiers image habituels (voir plus bas).Cette machine A5 M40 offre par exemple, avec une définition vraiment très correcte : petits tableaux, tables basses, plaquettes, déco... les possibilités sont quasi-infinies, tant que le matériaux est plat.Le constructeur précise que grâce à son cache de protection laser, il-ce qui évite le port de lunettes spécifiques, couramment utilisé pour ce type de machines.Attention la machine arrive légèrement démontée,Rien à voir avec les premières machines à impression 3D par exemple, où il fallait plusieurs heures de montage.