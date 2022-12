Des NAS à 9 et 12 baies avec 2 ports 2,5 GbE et 2 SFP+ 10G chez TerraMaster

NAS TerraMaster T9-450 et T12-450

Hot Spare

Livrés avec le système TOS 5

Les deux nouvelles références rejoignent le catalogue, de mettre en place des grappes RAID 0, 1, 5, 6, 10, avec option, deux emplacements pour SSD M.2 NVMe pour l'accélération du cache, un port PCie, un processeur quadricœur Intel Atom C3558R avec une fréquence de 2,40 GHz, 8 Go de RAM DDR4 (1 barrette de SODIMM installée d'origine, sur deux ports disponibles pour une mémoire extensible à 32 Go), deux ports 2,5 GbE (avec agrégation de liens), deux ports SFP+10G pour un réseau en fibre optique, ainsi que deux ports USB-A 3.1 à 5 Gb/s.Les nouveaux venus prennent en charge les services de fichiers SMB, AFP, FTP, iSCSI, NFS et WebDAV et tourne sous la dernière itération du système maison TOS 5 apportant une interface revue et plus moderne, plus de 50 nouvelles fonctionnalités et 600 améliorations.Pour les utilisateurs ayant des besoins de stockage moins importants, la firme propose le T6-423 doté de 6 baies, d'un port HDMI et de deux ports 2,5 GbE, ou les versions 2 et 4 baies F2-423 et F4-423 aux tarifs respectifs de 699,99/379,99 et 499,99 euros.