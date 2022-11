Synology lance le NAS 4 baies DS923+

La rédaction vous conseille : Synology lance un nouveau routeur Wi-Fi 6 avec port 2,5 GbE à 250€

Synology, le spécialiste taïwanais des NAS ajoute une nouvelle référence à son épais catalogue.(deux cœurs cadencés à 2.6 GHz / 3.1 GHz en mode Turbo-, 4 Threads et 4 Mo de cache) épaulé par 4 Go de RAM DDR4 ECC (1 slot occupé sur 2, max 32 Go), avec deux ports Gigabit Ethernet (avec un emplacement PCIe pour la carte 10 GbE optionnelle E10G22-T1-Mini), un port eSATA, deux ports USB 3.0, deux ventilateurs et deux emplacements pour SSD M.2 NVMe au format 2280 afin d'accélérer la mise en cache. Il sera possible d'obtenir un stockage de plus de 50 To sur le NAS seul et de l'étendre grâce au module d'extension DX517 à 5 baies. Avec des débits maximum de 625 Mo/s en lecture et 560 Mo/s en écriture, ce NAS tournant sous DSM 7.1 et a été pensé pour les particuliers ainsi que les petites entreprises.