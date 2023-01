Le NAS 2 baies Terramaster F2-221 à seulement 229€

2 baies et 2Go de RAM

Petit, léger et puissant



L'unité NAS 2 baies F2-221 de TerraMaster dispose d'un processeur Intel Apollo J3355 double cœur, d'une fréquence pouvant aller jusqu'à 2,0 GHz, d'une vitesse de lecture atteignant jusqu'à 200 Mo/s et d'une vitesse d'écriture de 190 Mo/s au maximum.

Les appareils sont compatibles avec le chiffrement de matériel AES et le transcodage vidéo 4K. Le NAS F2-221 est donc idéal pour les divertissements multimédias à domicile et les petites applications de bureau.



Un système de fichiers nouvelle génération pour des données mieux protégées



Le système de fichiers Btrfs repose sur deux technologies essentielles: un stockage de qualité supérieure et une capture instantanée optimisée. Le NAS 2 baies F2-221 de TerraMaster se fonde sur ces technologies afin de fournir une protection avancée des données, d'empêcher la corruption de celles-ci et de réduire les coûts de maintenance. L'utilisation de ce système de fichiers favorise une intégrité élevée des données, tout en soutenant la flexibilité et l'efficacité en matière de protection et de récupération des données.



La technologie de capture instantanée optimisée produit 1 024 instantanés par dossier partagé, et jusqu'à 71 680 instantanés sur l'ensemble du système. De cette manière, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une protection des données flexible et nécessitant peu d'espace de stockage.



La récupération des données ayant lieu au niveau du fichier ou du dossier, les entreprises peuvent également profiter de l'amélioration de la flexibilité et d'une récupération de données efficace.



- Processeur Apollo J3355 double cœur 2,0 GHz

- Deux ports LAN Gigabit, 200 Mo/s en lecture et 190 Mo/s en écriture

- Mémoire DDR3 de 2 Go (extensible jusqu'à 4 Go)

- Deux ports USB 3.0

Ces gros boîtiers sont devenus au fil du temps de véritables petits PC, capable de lire du contenu vidéo, de(si un disque tombe en panne, c’est le second qui prend le relais) et d’un chiffrement natif.Ce modèle F2-221 de Terramaster est équipé deet offre 2 baies pour deux gros HDD de votre choix. Il propose en outre de port USB à 5Gbps et 2 ports Ethernet Gigabit.sur Mac4Ever, avec un bon niveau de support et assez fiable.