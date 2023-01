Un moniteur UltraSharp 6K et un concept de manette Alienware chez Dell

Dell 31,5 pouces 6K UtraSharp Black Panel

Dell présente son nébuleux Concept Nyx, dont une manette Alienware

se concentrer sur l'expérience utilisateur et sur les micro-moments quotidiens susceptibles de créer des perturbations lorsque nous passerons du monde physique au monde numérique et au monde virtuel

Concept Nyx

afficher des applications de messagerie, des mails, des films ou des jeux sur des écrans partagés intuitifs

Dell lève donc le voile sur l'UltraSharp U3224KB,(contre 6 016 x 3 384 pour le Pro Display XDR d'Apple), des noirs 41% plus profonds et un rendu des couleurs 1,2 fois meilleur que les dalles IPS traditionnelles selon le constructeur (ce qui ne veut toutefois pas dire grand chose). La luminosité, sans mini-LED, ne peut pas rivaliser avec le moniteur d'Apple et se contente d'une certification DisplayHDR 600 (600 nits en pointe, contre 1 600 nits pour le Pro Display XDR) et un contraste de 2000 pour 1.Dell annonce une couverture à 99% de l'espace colorimétrique DCI-P3 ainsi que des ports Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, USB-C, un mode Picture-in-picture pour afficher deux sources simultanément, une webcam 4K et des haut-parleurs intégrés de 14W (sur ces points, lle moniteur d'Apple jette l'éponge).Avec le Concept Nyx, Dell entend, tout un programme., ainsi qu'un concept plus concret de manette Alienware (la division gaming de Dell)., un microphone pour des requêtes vocales en jeu, des retours haptiques et des sticks analogiques à résistance variable auto-ajustables, des touches Shift afin de multiplier le nombre d’options disponibles sur les boutons avant, une molette de défilement innovante pour naviguer et changer d’outils facilement et un pavé tactile intelligent (rappelant la manette Steam Controller de Valve, un projet qui n'a pas connu un succès retentissant) pour accéder instantanément aux commandes personnalisées., le concept global promettant de pouvoir jouer sur une moitié de l'écran pendant qu'un autre utilisateur regarde un film sur l'autre moitié. Le tout semble encore un peu flou et ne propose rien d'incroyablement révolutionnaire. Cela reste toutefois un concept, qui pourrait donc évoluer et devenir plus intéressant à l'avenir.