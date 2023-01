Core i9-13980HX : 24 cœurs pour les portables chez Intel

Intel est également présent au CES et dévoile les caractéristiques techniques officielles de sa gamme de processeurs Raptor Lake-HX de treizième génération (gravés avec le procédé Intel 10) pour les ordinateurs portables.(seuls les P-Cores proposent l'Hyper Threading). Intel indique un cache L3 de 36 Mo et un TDP de 55W (pouvant atteindre 157W) et annonce des performances en hausse de 11% sur un seul cœur et de 49% en multicœur par rapport au Core i0-12900HK, qui ne lambinait pourtant pas. Reste à connaitre la consommation de cette puce en usage réel et savoir ce qu'Apple nous réserve avec les M2 Pro/Max avec qui le Core i9-13980HX croisera le fer au sein des machines portables haut de gamme.