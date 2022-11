Intel lance les puces avec achats intégrés pour activer des fonctionnalités (bientôt chez Apple ?)

Intel On Demand

Ce que cela pourrait donner chez Apple

Le lancement des processeur Xeon Sapphire Rapids prévu pour 2023 s'accompagnera du service Intel On Demand (Software Defined Silicon).(Software Guard Extensions, ou SGX, Quick Assist Technology, Dynamic Load Balancer, Data Streaming Accelerator, ou encore In-Memory Analytics Accelerator). Selon Intel, l'intention est de ne faire payer que pour des fonctionnalités que l'on utilise réellement, ce qui pourrait être intéressant si le processeur de base est proposé à un tarif plus raisonnable, mais, évidemment, rien n'est moins sûr. C(par exemple chez Cupertino). Cela pourrait également se retourner contre le constructeur, avec des petits malins fournissant sous le manteau des outils permettant de débrider la puce, à l'image de ce que l'on pouvait trouver sur certains processeurs et cartes graphiques AMD (Phenom et Radeon HD7950 par exemple) dont une partie avait été désactivée afin de segmenter la gamme, ou encore sur certains véhicules embarquant le matériel nécessaire pour des options bridées de manière logicielle par le constructeur.. Ainsi, le MacBook Air M2 d'entrée de gamme compte 2 cœurs GPU de moins que le modèle supérieur, et la puce M1 Pro du MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme dispose de 8 cœurs CPU et 14 cœurs GPU, là où les modèles plus haut de gamme en comptent respectivement 10 et 16. De même, les puces M1 Max et M1 Ultra sont disponibles avec plus ou moins de cœurs GPU (24 ou 32 pour la M1 Max, 48 ou 64 pour la M1 Ultra combinant deux M1 Max). Cette segmentation permet à Apple de réduire le gâchis et de vendre des puces qui ne sont pas pleinement fonctionnelles en désactivant les cœurs défectueux (le fameux chip binning). Mais à mesure que le processus de gravure est maitrisé par le fondeur (ici TSMC), le nombre de puces défectueuses diminue, ce qui n'empêchera pas Apple de vendre une M1 Pro avec seulement 8 cœurs CPU et 14 cœurs GPU actifs si la demande suit (les cœurs seront alors fonctionnels, mais désactivés).. Reste à savoir si les utilisateurs seraient prêts à accepter une telle proposition.