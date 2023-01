Ce processeur Intel atteint 6 GHz sans overclocking !

Intel Core i9-13900KS : 6 GHz en version stock (sous conditions)

Et chez Apple ?

Intel coiffe sa gamme de processeurs Raptor Lake-S avec le Core i9-13900KS,(contre 5,80 GHz sur le 13900K) et ce dès la sortie de la boite.Attention toutefois,. Si la performance reste remarquable, il faudra prévoir un système de refroidissement vraiment très performant pour en tirer la quintessence, et assumer la consommation gargantuesque. En effet, si le TDP de base est de 150W, avec un maximum de 253W évoqué par Intel, les tests montrent que le Core i9-13900K est déjà capable d'engloutir 345W une fois que les limites sont levées (les 13900KS devrait donc taper encore plus haut) ! Le tarif de 799 euros est également en adéquation avec les performances. Il Notons que certaines cartes mères disposent d'un mode spécial permettant d'atteindre ces 6 GHz avec un 13900K de base, si vous avez de la chance avec votre exemplaire.De son côté, Cupertino suit un autre chemin, concentrant ses efforts sur le rapport performances/consommation d'énergie. Les fréquences sont également nettement moins élevées avec 3,2 GHz pour les M1, quel que soit la variante de la puce, et 3,49 GHz sur les M2. De même, Apple propose des puces rigoureusement identiques sur les Mac portables et de bureau, à l'exception de la M1 Ultra (cumulant deux M1 Max) que l'on ne retrouve qu'au sein du Mac Studio. Ainsi Apple n'a pas décidé d'augmenter les fréquences sur les machines de bureau, pourtant dotées d'un système de refroidissement nettement plus performant que ceux des portables.. Ce choix s'explique peut-être par des raisons techniques, ou des performances qui n'augmentent pas de manière intéressante avec des fréquences plus élevées, ou tout simplement pour conserver une consommation contenue et un silence confortable.