Un dock Thunderbolt 4 intégrant son alimentation, une première mondiale selon OWC

En effet, les dock Thunderbolt sont habituellement livrés avec un bloc d'alimentation plutôt massif afin de pouvoir délivrer 90 ou 100W à la machine hôte.et propose d'étendre la connectique de votre machine avec deux Thunderbolt 4 (avec Power Delivery 90W), un port USB-C 3.2 à 10 Gb/s, deux ports USB-A 3.2, un port USB-A 2.0, une sortie audio, un lecteur de cartes SD, un port HDMI, un pratique port 2,5 GbE, et un port pour le câble d'alimentation. La présence d'une alimentation intégrée est censée rendre ce dock plus facilement transportable en ne nécessitant qu'un câble d'alimentation. Reste à voir l'embonpoint du boitier, qui pourrait rendre cet avantage moins intéressant, et à savoir si cette alimentation interne nécessite une ventilation active, impliquant un dock qui pourrait être bruyant.