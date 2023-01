Enfin un clavier mécanique silencieux pour Mac chez Kensington ?

Un clavier mécanique silencieux pour Mac ?

les professionnels utilisant leur ordinateur dans un environnement sensible au bruit

Kensington fait le plein de nouveautés au CES

Les claviers mécaniques ont particulièrement le vent en poupe actuellement,. Kensington présente aujourd'hui le QuietType Pro Silent Mechanical Keyboard, un modèle sans fil pensé selon le constructeur pour. Bien que le clavier utilise des switches Midnight Pro Silent Tactile de la firme Kailh, il faudra prendre en compte que la frappe sur ce type de clavier reste souvent plus bruyante que sur un clavier non mécanique.Le clavier dispose d'un angle pensé pour offrir une meilleure ergonomie, un cadre en aluminium, un repose poignets, des touches de raccourcis multimédia, une pratique certification IPX4 pour les plus maladroits, un rétroéclairage ajustable, et une autonomie de 90 heures avec le retroéclairage à 100%. Les inscriptions sur les touches cumulent les versions Apple et Windows, ce qui pourra sembler un peu confus.dont un hub USB-C disposant d'un tapis de charge sans fil 10W sur la partie supérieure, un dock Thunderbolt 4, deux nouveaux trackballs, le micro-casque Bluetooth H3000, ainsi qu'un dock Thunderbolt 4 permettant surélever un Mac et de placer un iPad et un iPhone sur le devant (ce qui semble un peu étrange en termes d'ergonomie, coupant l'accès au clavier du Mac et bouchant une partie de l'écran une fois l'iPad en place).