28€ pour ce Hub USB C avec 11 ports, dont VGA, sortie audio, HDMI, SD, Ethernet et 4 USB A !

11 ports et même du VGA !

• 1x USB 3.0,

• 3 x USB 2.0

• USB C (pour la charge)

• HDMI 4K (30Hz)

• VGA (oui oui !)

• Ethernet RJ45

• carte SD/TF

• sortie audio de 3,5 mm

Il faut souvent choisir entre sortie vidéo, audio, réseau et cartes SD... rares sont ceux qui proposent tout à la fois ! Ce modèle de SZPACMATE propose 11 ports assez inédits :(pour vos vieux moniteurs PC), surtout à côté du HDMI 4K (parfait pour un vidéoprojecteur ou une TV).Le nombre et le type de ports sont impressionnants, même s'il n'y a(pour de la vidéo classique, donc), mais le reste est très correct (Ehternet 100Mbps, sortie audio, SD 100Mo/s...)Les commentaires sont plutôt bons et le hub fonctionne aussi bien sur Mac que sur PC -et même sur iPad, ce qui est assez pratique pour le port audio !