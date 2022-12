Au 28 décembre 2024, tous les iPhone devront avoir un port USB-C

Une date limite au 28 décembre 2024

USB-C : iPhone 15 ou iPHone 16 ?

Le 24 octobre dernier , Bruxelles a franchi une étape supplémentaire en approuvant sa nouvelle loi, qui obligera les entreprises techs à passer à l'USB-C sur une large gamme d'appareils. Cette dernière commencera par les smartphones d’ici la fin 2024.Une inconnue demeurait encore, celle de la deadline. Mais dans une directive, l'UE précise cette dernière, à savoir. D'autres produits de consommation, tels que les tablettes et les gadgets, seront également tenus de passer à l'USB-C. En revanche, les produits -qui s'appuient uniquement sur la charge sans fil (comme l'Apple Watch par exemple) n'auront pas à switcher.Récemment, Greg Joswiak avait confirmé qu'Apple n'aurait pas d'autre choix que d'adhérer à cette norme, sans préciser de date.Enfin, précisons que-tels que les claviers, souris et trackpads, AirPods- devraient également emboîter le pas avec USB-C, et ce, peu de temps après.A cette date, les nouveaux téléphones mobiles, tablettes, appareils photo numériques, écouteurs et casques, consoles et enceintes portables, claviers, souris, systèmes de navigation portables, écouteurs et ordinateurs portables rechargeables via un câble filaire -avec une alimentation électrique allant jusqu'à 100 watts- devront être équipés d'un port USB-C. Des exceptions s'appliqueront toujours aux appareils trop petits pour offrir un port USB-C, tels que des smartwatches, des trackers de santé et certains équipements sportifs. Toutefois la législation devrait s'étendre à d'autres appareils au fil du temps.