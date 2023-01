La puce M2 Pro est-elle plus puissante qu'une M1 Max ?

Une M2 Pro plus puissante qu'une M1 Max sur la partie CPU : logique

Un premier score du benchmark Geekebnch 5 pour un Mac mini M2 Pro (avec l'option 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU à 345 euros) est apparu sur la toile , affichant. Cette machine embarque 16 Go de mémoire unifiée et affiche donc un score monoœur de 1 952 points en adéquation avec ce que nous retrouvons sur la puce M2 (ce qui est normal, la fiche Geekbench indiquant une cadence équivalente à la M2 de 3,48 GHz) et devant (+11%) les 1 758 points de nos M1 Max. Le score multicœur est encore plus intéressant car avec 15 013 points, cette M2 Pro se place également devant (+18%) la M1 Max qui s'offre un score de 12 718 points sur le même exercice. Notons qu 'un benchmark pour la puce M2 au sein d'un Mac mini donne des résultats cohérent avec ce que l'on retrouve sur les MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces M2 , logique.Ces chiffres. En effet, à configuration égale (32 Go sur chaque machine et 512 Go de SSD, et avec la puce comptant 12 cœurs CPU et 19 cœurs GPU pour le Mac mini), le Mac mini M2 Pro revient à 2 354 euros, contre 2 299 euros pour le Mac Studio M1 Max (10 cœurs CPU et 24 cœurs GPU). Il est donc normal de se poser la question de la pertinence du choix du Mac mini M2 Pro face au Mac Studio (surtout que ce dernier se retrouve souvent encore moins cher sur le Refurb ).Attention toutefois,. Il sera toutefois intéressant de voir les résultats de la puce M2 Pro avec 10 cœurs CPU et 16 cœurs GPU (que l'on trouve dans le Mac mini M2 Pro d'entrée de gamme et au sein du MacBook Pro 14 pouces 2023 d'entrée de gamme), comptant donc le même nombre de cœurs CPU et GPU que la M1 Pro la plus puissante (il existe une variante avec 8 cœurs CPU et 14 cœurs GPU que l'on trouvait sur le MacBook Pro 14 pouces M1 Pro d'entrée de gamme). Sur la partie CPU, la puce M2 Pro full options du Mac mini sera donc intéressante face à la M1 Max, mais il reste une inconnue dans cette équation,. Il faudra donc attendre encore un peu avant de trancher définitivement sur ce point.