Un MacBook Pro tactile en 2025, une Apple Watch microLED en 2024 ?

Un Mac Tactile dès 2025

activement engagés dans le projet

sérieusement

mini Mac

Des écrans MicroLED maison

T159

donnent l'impression que les images sont peintes sur le verre de l'appareil et constituent une véritable prouesse technologique

. Ces dix dernières années, Apple a rejeté l'idée en bloc et s'est plutôt moquée des concurrents pour avoir osé offrir cette fonctionnalité (notamment Microsoft et ses Surface). Mais cela pourrait bien changer sous l'égide dequi mène Cupertino d'une main de maître (ou d'homme d'affaires).Apparemment,. Des ingénieurs seraient, indiquant que l'entreprise envisagede passer à l'acte.. La machine conserverait toutefois unLes applications iPhone et iPad seraient disponibles sur les Mac dotés d'une puce Apple Silicon.Mais ces dernières années, Cupertino a légèrement commencé à s'aventurer sur le terrain avec la très passagèremais surtout l'essor des iPad (boosté avec le confinement).avec un iPadOS plus travaillé et des fonctions similaires à macOS ou encore la commercialisation de certains accessoires (comme la prise en charge du trackpad et de la souris en 2020).. Mais certains utilisateurs ne sont pas fans des traces de doigts sur l'écran ou d'une telle orientation pour un écran tactile, soulignant un manque total d'ergonomie !D'un point de vue positif (pour Apple), le développement d'un Mac tactile permettrait également de. Mais a contrario, d'autres pourraient s'interroger sur le, dont les ventes pourraient être (ou pas) vampirisées par ce nouveau venu...Ce qui constituerait une étape décisive pour la société dans ses efforts pour concevoir davantage de composants en interne.L'histoire aurait débuté vers 2017, lorsqu’Apple a lancé un projet secret intitulé. Le but était de concevoir et construire ses propres écrans microLED, afin, un jour, de remplacer ceux de Samsung, LG et autres et ainsi ne plus être dépendante de ces sociétés pour des questions de coût de production, de prix négocié / final, de concurrence, ou encore de disponibilité / pénurie.De même, une fuite du coté de la chaîne d'approvisionnement avait récemment évoqué une(peut-être s'agit-il d'une date de production, les montres sortent généralement en septembre). Mais la mise en production dépendrait toujours des relations avec certains partenaires -comme Samsung ou LG, mais aussi Japan Display, Sharp et BOE Technology Group. Pour l'heure, la firme serait en train de tester ses prototypes dans deux usines, l'une en Californie et l'autre à Taïwan.. En pratique, celles-ci cumulent les avantages de l'OLED et du LCD. Comme le premier, elles sont dotées de(chaque pixel produit sa propre lumière), avec une capacité à s'éteindre complètement pour un contraste très important et des noirs profonds. Comme le second, elles offrent une, un meilleur rendu des couleurs, des angles de vision améliorés (Mark Gurman indique même que ces écrans),