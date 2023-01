Pas de cœurs haute performance supplémentaires pour les M2 Pro et M2 Max

M2 Pro et M2 Max : des puces gravées en 5 nm

Plus de cœurs efficients pour moins de chauffe et plus d'autonomie ?

Malgré la mise en production le mois dernier de puces en 3nm chez TSMC, les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max s'appuie sur une gravure en 5 nm de seconde génération, tout comme la puce M2, ce qui peut finalement sembler logique. Ces nouvelles puces M2 Pro/Max comptent jusqu'à 12 cœurs CPU, contre 10 pour les M1 Pro et M1 Max, et 8 pour la M2. Si la puce M2 conserve 8 cœurs CPU au maximum avec 4 cœurs haute performance et 4 cœurs efficients, comme la M1, l, contre 8 cœurs haute performance et 2 cœurs efficients pour les M1 Pro et M1 Max.. Ce choix peut avoir été dicté par le souhait de ne pas avoir des puces qui chauffent trop, et donc qui pourraient mettre à mal le système de refroidissement des MacBook Pro et du Mac mini, ainsi que leur silence de fonctionnement. De plus, le bilan énergétique (chauffe de la puce et consommation) doit également prendre en compte la partie GPU, qui gagne 3 cœurs sur la M2 Pro par rapport à la M1 Pro, et 6 cœurs sur la M2 Max. Un autre point a pu être mis en avant au moment de la conception de ces puces,(excepté sur la M1 Ultra, qui combine deux M1 Max, mais que l'on retrouve uniquement sur une machine de bureau, le Mac Studio, disposant d'un système de refroidissement adapté et n'ayant pas à s'inquiéter de l'autonomie). En faisant le choix d'ajouter des cœurs efficients (ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils se trainent), Apple a pu offrir des performances en hausse, tout en proposant une heure d'autonomie supplémentaire aux MacBook Pro (selon les tests et chiffres de la firme). Un bon équilibre au final pour une puce qui reste en 5nm.