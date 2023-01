Le Mac mini M2 Pro est-il puissant et silencieux ?

Va-t-il vrombir une fois sorti de sa boîte ?

Alors, il souffle ou pas ce Mac mini M2 Pro ?

psychorigides

Et niveau performances ?

Deux salles, deux ambiance pour le Mac mini 2023

Le Mac mini M2 Pro se place donc entre le Mac mini de base et le Mac Studio M1 Max. Certains utilisateurs (dont votre serviteur) sont particulièrement sensibles au bruit produit par leur machine, et. La différence est subtile, mais bien présente. Bonne nouvelle pour lesplus sensibles,Pour être plus précis, je n'ai réussi à le faire souffler que lorsque le CPU et le GPU sont poussés dans leurs retranchements, par exemple(ce qui n'a aucun intérêt, nous sommes d'accord). Sur des titres plus récents comme Resident Evil Village ou Shadow of the Tomb Raider (oui, tout est relatif quand on évoque le jeu sur Mac) et avec un taux d'images par seconde plus limité (75 ips en moyenne en 1080p et en réglage graphique Moyen sur le titre mettant en avant Lara Croft, soit 2 ips de moins que la M1 Max 24 cœurs GPU sur le même exercice), le ventilateur ne s'emballe pas.Sur ce point rappelons que sur Mac comme sur PC, il peut être intéressant de limiter le nombre d'images par seconde sur une carte graphique puissante (par rapport au jeu) lorsque les options le permettent afin que cette dernière ne débite pas un nombre d'images par seconde qui n'aura aucun intérêt en jeu (surtout si votre écran n'est pas capable de les afficher).Sur une App utilisant uniquement le CPU, comme Logic Pro,(le test complet avec l'ensemble des benchmarks arrive sous peu, ce sera le sujet d'un article dédié), mais surtout, la machine reste parfaitement silencieuse, un vrai bonheur. Cette machine devrait donc satisfaire de nombreux utilisateurs qui auront bien cerné leurs besoins. La M2 Pro avec 12 cœurs CPU de ce Mac mini boosté permettra d'égaler les performances CPU des MacBook Pro M2 Pro et M2 Max (sans en payer le prix), et fera même un peu mieux que la M1 Max sur ce plan.Toutefois, si la puissance GPU est une priorité,, et il sera plus intéressant de se tourner vers un Mac M1 Max comptant 32 cœurs GPU (la version 24 cœurs GPU sera moins intéressante face aux 19 cœurs -en option- du M2 Pro) ou un M2 Max avec 30 ou 38 cœurs GPU (sans parler de la M1 Ultra du Mac Studio). Nous détaillerons évidemment les différences de performances entre les puces de la gamme Apple, au sein de laquelle il peut être facile de se perdre avec les variantes comptant plus ou moins de cœurs, dans l'article dédié dont la publication ne saurait tarder.