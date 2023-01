Le GPU des M2 Pro et M2 Max pousse fort et vient titiller la M1 Ultra !

M2 Pro et M2 Max, les performances GPU

Des puces en 5nm qui pédalent fort !

Mac mini M2 Pro ou Mac Studio M1 Max ?

Ces premiers résultats proviennent, comme souvent, du benchmark Geekbench 5 via le test Compute et en utilisant l'API Metal. A ce petit jeu,(certainement avec 19 cœurs GPU)(10 cœurs CPU/16 cœurs GPU), soit une hausse de 25%, proche de ce qu'avance Apple. Quant à la M2 Max avec ses 38 cœurs GPU, la puce obtient(32 cœurs GPU),, mais également aux 92 180 points atteints par notre M1 Ultra dotée de 48 cœurs GPU (soit un Mac Studio Ultra d'entrée de gamme, avec la possibilité d'avoir 64 cœurs GPU en option pour la modique somme de 1 150 euros),, un joli score ! Pour être complet , la puce M1 Ultra la plus puissante dotée de 64 cœurs GPU obtient un score de 102 156 points sur le même exercice (soit 17,68% de mieux que la M2 Max).Malgré une gravure en 5 nm (alors que l'on espérait du 3 nm, mais ce n'est que partie remise),! Pour rappel, nous avions pu analyser les résultats des premiers benchmarks au niveau CPU , avec à la clé des scores de 1 952 points sur un cœur et 15 013 points lorsque tous les cœurs sont sollicités pour la M2 Pro, soit une hausse de 11 et 18% par rapport à la génération précédente. Ce score de la M2 Pro reflète également les performances de la M2 Max puisque les puces Pro et Max d'Apple s'appuient sur même nombre de cœurs CPU maximum (soit 10 cœurs CPU pour les M1 Pro et M2 Pro, et 12 cœurs CPU pour les M2 Pro et M2 Max). Cette particularité(comme pour la M.A.O)Sur l'entrée de gamme, le Mac Studio M1 Max embarque 24 cœurs GPU et obtient 59 372 points sur Geekbench 5 Compute Metal, contre 52 691 points pour la M2 Pro (certes il s'agit du score de la version 19 cœurs, en option sur le Mac mini), soit une différence de 12,68% en faveur du Mac Studio. Il ne restera plus qu'à connaitre les scores de la M2 Pro du Mac mini d'entrée de gamme avec16 cœurs GPU pour avoir une vision globale des forces en présence.