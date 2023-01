Le débit SSD du Mac mini M2 256Go est "bridé" (une seule puce mémoire)

Un Mac M1 plus rapide qu'un Mac M2

Il est un peu étrange de voir que le Mac mini M1 était plus rapide que le Mac mini M2 sorti deux ans plus tard... aberrant frérot !

Peu d'impact au quotidien... quoique

swap

Crise des composants, réduction des coûts, les raisons n'ont jamais été officiellement évoquées par Apple, mais la firme s'est permise ded'entrée de gamme.Apple n'est pas la seule à agir de la sorte :(couple, puissance...) ou de ses freins , ce qui lui permet de changer certains composants sans en informer son public.Aujourd'hui, nous avons reçu. Evidemment, nous sommes en train de tester ces machines et notamment la vitesse des SSD -une épreuve qui révèle parfois quelques surprises.Comme pour le MacBook Air et le MacBook Pro 13" équipés de la puce M2, la machine d'entrée de gamme embarquant un disque de 256Go affiche des, mais désormais, aucune fiche produit ne mentionne spécifiquement un seul chiffre ni point de comparaison. Et pour cause ! Une réduction de 50% ferait tâche sur les spécifications techniques. Il est donc probable que, comme le MacBook Air M2, il manque une des deux puces utilisées jusque là.On notera que sur, que ce soit sur le Mac mini M2 Pro ou le MacBook Pro 14" M2 Pro également arrivé dans nos bureaux.Oui et non. Il est vrai que copier des projets à 1,5 ou 3Go/s ne se ressent que sur de très gros fichiers et l'espace disque de ce type de machine est par définition peu propice à ce genre de copie.En revanche, macOS utilise abondamment le, ce qui permet d'étendre artificiellement la mémoire vive en cas de besoin extrême -si vous avez des dizaines d'onglets ouverts dans Safari par exemple, et que vous faites un petit montage vidéo. Diviser ces temps d'accès par deux peut donc ralentir sensiblement le Mac mini M2 dans ce cas de figure.Reste que: en clair, l'utilisateur ne verra pas vraiment la différence.