Bientôt des AirPods, Magic Keyboard et Apple Pencil sur le Refurb ?

Des accessoires Apple sur le Refurb ?

Des produits disponibles en France

Refurb Store Eurekoo Sarl Télécharger

L'onglet n'est pas encore achalandé, mais il liste d'ores et déjà les catégories Accessoires pour Mac, Accessoires pour iPad, Ecrans, et AirPods. Il semble donc tout à fait envisageable qu'. Pour rappel, les produits du Refurb sont la plupart du temps très difficile à distinguer d'un produit neuf, avec de petites attentions que vous n'êtes pas certains de retrouver chez les revendeurs tiers de produits reconditionnés, comme des batteries neuves.(qui ne sont pas donnés). La disponibilité de cette catégorie sur le Refurb français est également intéressante car notre territoire est actuellement privé des catégories iPad et iPhone, pourtant proposées dans d'autres contrées. Nous relayons fréquemment les offres du Refurb , et nous y ajouterons dès que possible les éventuels accessoires. Actuellement, le Refurb permet de s'offrir des MacBook Pro M1 Pro et M1 Max à un tarif vraiment intéressant, débutant aujourd'hui à 2109 euros pour la version 16 pouces (il y quelques jours, il était possible d'opter pour un MacBook Pro 14 pouces M1 Pro à 1749 euros ).