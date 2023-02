Le client BitTorrent Transmission 4.0 prend en charge nativement les Mac Apple Silicon

Après quelques mois de bêta,. Un panneau vous invitera à télécharger et installer cette nouvelle mouture au prochain lancement. Au menu de cette version 4.0, de nombreux ajustement dont la liste complète est disponible sur la page GitHub officielle , mais surtout(en sus des processeurs Intel, l'App est donc désormais Universelle), ce qui permettra aux utilisateurs de ces machines de profiter de meilleures performances et d'une meilleure autonomie sur les Mac portables. Une fois l'application installée dans sa nouvelle version, on remarque une interface légèrement plus moderne et une agréable réactivité pour ce programme gratuit et open-source.