Le benchmark Geekbench passe la sixième et affûte ses résultats !

Un outil de benchmark multiplateforme

Geekbench 5 à gauche, Geekbench 6 à droite

Une nouvelle version plus proche d'un usage réel ?

Plutôt que d'attribuer des tâches distinctes à chaque cœur, les tests mesurent désormais la manière dont les cœurs coopèrent pour accomplir une tâche partagée. Cette approche améliore la pertinence des tests multicœurs et est plus adaptée à la mesure des performances des cœurs hétérogènes. Cette approche suit la tendance croissante à intégrer des cœurs performants et efficaces dans les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables (pas seulement les smartphones et les tablettes).

Geekbench 6 Primate Labs Inc. Télécharger

Si vous suivez au sein de nos colonnes l'actualité technologique,, qui, s'il ne propose pas de tests reflétant vraiment un usage réel, permet tout du moins d'avoir un outil tournant sur toutes les plateformes afin d'avoir une idée des performances d'une nouvelle puce. Au moment de la sortie d'un nouveau produit, il ne sera pas rare de dénicher quelques jours avant la commercialisation les résultats de ces tests pour le CPU (sur un cœur ou en sollicitant l'ensemble de la puce) ou pour le GPU (avec le choix entre les API Metal, Vulkan ou OpenCL selon la plateforme), que ce soit un Mac, un PC, un iPhone, un iPad, ou un appareil Android.Avec cette v6, l'équipe de Primate Labs entend justement. Le score Geekbench reflète les résultats obtenus sur plusieurs modules, et cette sixième itération signe l'arrivée de nouveaux tests reprenant la mise en place d'un flou d'arrière-plan comme lors des appels en visioconférence, de filtres sur des clichés, le retrait ou la détection d'un objet au sein d'une photo, ainsi que l'analyse et la conversion de texte, le tout en mettant à niveau les ensembles de fichiers traités au sein de chaque module (des fichiers plus volumineux, ou encore des images avec une définition plus élevée).La firme indique également avoircomposées de cœurs mettant l'accent sur la puissance brute ainsi que de cœurs pensés pour l'efficacité énergétique.