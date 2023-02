Le Mac est à l'origine de la création de Geekbench

Un outil pratique et simple à utiliser

Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Geekbench est si populaire est qu'il vous suffit de télécharger l'application, de cliquer sur un bouton et vous obtenez un résultat trois minutes plus tard

L'interface de Geekbench 6, avec un seul bouton à cliquer pour lancer le test CPU

L'achat d'un Mac a mené à la création de Geekbench

J'étais passé sur Mac vers 2002. Alors que je m'habituais à cet écosystème, le Power Mac G5 est sorti et j'ai pensé, oh, ça a l'air vraiment cool. Je suis sorti, j'ai acheté l'un des nouveaux G5, et il me semblait plus lent que mon précédent Mac . Et j'ai pensé, eh bien, c'est vraiment étrange ce qui se passe. ... Alors, vous savez, j'ai cherché quels outils de benchmark je pouvais télécharger et je les ai lancés, et j'ai été vraiment étonné, parce que ce les résultats n'était pas en accord avec mon expérience.



Alors j'ai fait du reverse-engineering sur l'un des benchmarks populaires et j'ai trouvé que les tests étaient, faute d'un meilleur mot, terribles. Ils ne testaient vraiment rien de substantiel, vous savez, faisaient des opérations arithmétiques très simples sur de très petites quantités de données, ne testaient vraiment rien. Et alors je me suis demandé : Est-ce si difficile de concevoir un benchmark ? Peut-être que je devrais créer le mien .

Il y a quelques années, je parlais à un de mes amis qui m'a dit : Oh, j'ai lancé Geekbench l'autre jour parce que mon Mac était lent. Les scores obtenus étaient moitié moins élevés que ce qu'ils auraient dû être. Il l'a apporté dans un Apple Store, ils ont ouvert l'ordinateur portable et son dissipateur thermique s'était fissuré en deux. Donc, les gens peuvent également utiliser Geekbench comme outil de diagnostic.

John Poole, le fondateur de Primate Labs et créateur de Geekbench s'est ainsi récemment confié au microphone de notre confrère Andrew Cunningham d' ArsTechnica , comme sur un Mac, PC (Windows et Linux), un iPhone, ou encore un appareil tournant sur Android. L'outil de Primate Labs permet de constater l'évolution des performances, le logiciel stocke et permet de comparer rapidement de nombreux résultats de benchmarks effectués au fil du temps, et de confronter les performances des puces de machines assez différentes.L'homme donne ensuite quelques informations. Linux a été ajouté en 2007 avec la sortie de Geekbench 2, puis iOS en 2010 et Android en 2012. Quelques versions ont été dédiées à d'autres machines, comme la PlayStation 3 et son fameux processeur Cell, ou encore le BlackBerry 10. L'homme ajoute quedont les résultats ne sont pas en accord avec ceux des autres utilisateurs.Pour rappel,. La nouvelle itération a été pensée pour mieux refléter l'usage actuel de nos machines, incluant de nouveaux modules de tests, comme la mise en place d'un flou d'arrière -plan pour les visioconférences, de filtres sur les photos, l'analyse de texte, ou encore une utilisation plus pertinente des puces actuelles dotées de cœurs efficients et performants, le tout avec des fichiers de test plus volumineux et des images à la définition revue à la hausse par rapport à la version précédente.