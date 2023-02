Linux 6.2 prend en charge les puces Apple Silicon M1, M1 Pro/Max et M1 ultra

Prise en charge des Mac M1 au sein du noyau Linux 6.2

Une version Asahi Linux plus avancée

Cette mise à jour duarrive bien après l'intégration basique des puces M1 par le développeurHector Martin au sein du projet Asahi Linux mis en ligne en octobre 2021 , mais. Le projet Asahi Linux reste toutefois plus avancé et préférable pour les utilisateurs de Mac modernes qui voudraient tenter l'aventure, avec la prise en charge des puces M2 et de différents ports (comme l' USB 3.0 via les ports Thunderbolt, les claviers rétroéclairés, ou encore l'audio , bien qu'il reste des soucis) et fonctionnalités via des pilotes dédiés, et un billet de blog dévoilant fréquemment les avancées du projet.supportant OpenGL 2.1 et OpenGL ES 2.0 (les travaux sur la prise en charge de Vulkan avancent également), permettant d'utiliser l'accélération matérielle (non sans bugs) via GNOME, KDE, et d'ancien jeux 3D comme Quake 3 et Neverball. Cela ne semble pas mirobolant au premier abord, mais c'est un défi de taille pour les développeurs et un pas de plus vers l'utilisation native de l'architecture complète des puces Apple Silicon, y compris de la partie graphique de la puce pour l'accélération 3D et la vidéo,