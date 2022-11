Des nouvelles du portage de Linux sur les Mac Apple Silicon

Asahi Linux

USB-C, claviers rétroéclairés et port audio

à chaud

Asahi Linux,via un billet de blog officiel afin de détailler les avancées et mises à jour du projet. En juillet dernier, l'équipe annonçait des améliorations pour la gestion du Bluetooth (malgré quelques soucis encore présents), la prise en charge du Mac Studio en version M1 Ultra et le support préliminaire des MacBook Pro 13 pouces et MacBook Air équipés de la puce M2. Comme pour le Mac mini M1 qui a servi de base aux travaux, une grande partie du matériel est prise en charge, mais il reste du travail, par exemple pour les ports USB-C en façade des Mac Studio M1 Max ou les ports USB-A sur l'ensemble des machines.Au menu de cette nouvelle itération de novembre 2022 (auparavant, il fallait se contenter de l'USB 2 par ce biais), l'USB 3.1 étant dans les tuyaux bien que quelques soucis soient toujours à prévoir lors du retrait d'un périphérique, l'avancée du support des haut-parleurs intégrés (quelques problèmes ont été évoqués sur ce point et la prise en charge est encore désactivée car certains testeurs ont endommagé leur matériel), la prise en charge de la sortie casque en mini jack 3,5 millimètres, et la gestion du rétroéclairage des claviers pour les Mac portables. Pour rappel,, particulièrement la prise en charge de la partie graphique de la puce pour l'accélération 3D et la vidéo, mais les pilotes sont d'ores et déjà fonctionnels à l'état de prototypes. Bien que ces derniers ne soient pas encore disponibles au sein de la dernière version d'Asahi Linux, ils seraient suffisamment avancés pour faire fonctionner des applications et des benchmarks.