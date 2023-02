Attention aux versions pirates de Final Cut Pro et Logic Pro, elles contiennent un malware !

Attention aux Apps pirates sur les sites de partage

Des malwares de mieux en mieux dissimulés

supplémentaires

logiciels bonus

Premier point important et rassurant, à la suite de la publication de cet article Apple a indiqué à nos confrères de 9to5Mac que les garde-fous mis en place au sein de macOS Ventura, dont Gatekeeper,. C'est une bonne chose (encore faut-il disposer de la dernière version à jour de macOS), mais Jamf a indiqué dans la foulée que de nouvelles versions pirates de Photoshop passent actuellement entre les mailles du filet de sécurité d'Apple.Bien entendu, un moyen simple de s'en préserver et de ne pas se procurer ces programmes en version pirate via les sites de partage, mais, on le sait, la tentation est parfois trop grande, surtout pour de logiciels au tarif élevé.Le malware contenu par les versions pirates de Final Cut Pro et Logic ProLes pirates rivalisent d'ingéniosité afin que leurs petits logicielsne soient pas détectés par le système et l'utilisateur. Les spécialistes de la sécurité de Jamf ont ainsi pu suivre l'évolution d'un même malware qui était distribué en bonus et en version améliorée à chaque nouvelle itération de Final Cut Pro et Logic Pro (les utilisateurs aiment se tenir à jour, même avec les versions pirates). Cette étude a permis de constater qu'à chaque nouvelle version le malware était plus performant pour s'installer en douce, et développait de nouvelles stratégies pour échapper à la vigilance de l'utilisateur.Ainsi, l'installation du malware et le lancement du logiciel servant à miner des cryptomonnaies étaient de plus en plus transparents, par exemple(dû au malware). Ingénieux ! Les processus étaient bien entendu renommés en prenant le nom de ceux légitimes de macOS, mais le malware était également capable de détecter l'ouverture du Moniteur d'activité afin d'arrêter immédiatement le logiciel de minage.Encore plus pernicieux,Les puces Apple Silicon, de par leur puissance et leur efficacité énergétique, sont des cibles de choix pour les pirates, puisque leurssont moins évident à remarquer, avec un usage CPU contenu et un impact moindre sur l'autonomie. Si jamais vous avez fauté, ou que vous avez un doute,