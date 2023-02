Le floutage des photos à caractère sexuel dans Message est dispo en Belgique

la fonction s’étend en Europe

Une mise en place laborieuse

Après un déploiement initial aux États-Unis dans iOS 15.2 , le floutage des photos à caractère sexuel a été progressivement étendu en 2022 au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Désormais,: les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, le Japon, la Corée du Sud et le Brésil. Dans le cas des deux premiers, il sera déployé dans les prochaines semaines.Comme son nom l'indique,. Elle fait partie dudestinées à la protection des enfants et à prévenir toute sorte d'abus ou d'attaques de prédateurs sexuels ().Ces dernières regroupaient(iMessage, Siri, iCloud), mais toutes n'ont pas encore été déployées, y compris un système capable de détecter les contenus pédo-pornographiques dans iCloud tout en préservant la confidentialité des utilisateurs.Lors de sa présentation l'année dernière, la firme avait précisé que. Si une photo était jugée sexuellement explicite, elle serait automatiquement floutée et l'utilisateur en serait averti.A l'époque,, notamment concernant le scan de l'iPhone. Si les projets de loi au sein de l'Union européenne semblent lui donner raison, le mauvais accueil des utilisateurs avait eu raison de ce dernier amenant Apple à y renoncer.