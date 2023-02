Quand un GPU du Mac Pro taquine les RTX 4080 et RX 7900 XTX !

Radeon Pro W6800X Duo vs RTX 4080/4090 : Fight !

Une carte double GPU face aux derniers modèles mono GPU

plus abordable

Le Mac Pro n'a pas connu d'évolutions marquantes depuis sa commercialisation en 2019. Toutefois,(pour l'époque)gravée en 7 nm (depuis, AMD a présenté la série Radeon RX 7000 s'appuyant sur la nouvelle architecture RDNA 3). Le Mac Pro peut ainsi embarquer un module MPX Radeon Pro W6800X Duo disposant de deux GPU Navi 21 proches de ce que l'on trouve au sein des Radeon RX 6800/6800XT du marché.cumulant le port PCIe standard et un port supplémentaire afin de fournir les 400W nécessaires.L'overclockeur Roman Hartung, aka Der8auer,(qui dispose de ports PCIe traditionnels) face aux dernières cartes graphiques de Nvidia et d'AMD. Après avoir réussi à alimenter la carte, l'homme a lancé le benchmark Time Spy Extrem GT1 de 3DMark afin de comparer les résultats (les drivers ne sont pas optimisés pour ce type de carte sur Windows, et il a fallu dénicher des pilotes fonctionnels au sein des pilotes pour Boot Camp). A ce petit jeu,. La RTX 4090 domine toutefois le jeu en s'offrant un score de 123,49 fps sur le même exercice.Il faut bien entendu garder en tête que le module MPX embarque deux GPU, contre un seul sur ses concurrents du jour (dont le tarif est également) et que les tests de Der8auer se limitent à un seul benchmark.. Nous regrettons tous, j'en suis certain, le temps où une carte graphique haut de gamme valait moins de 500 euros., comme le système mécanique permettant de retirer le module via un levier en aluminium, ou la plaque arrière du même métal. Evidemment,(Der8auer inique qu'il a pu se la procurer pour un peu moins cher afin de publier cette vidéo). Si le budget le permet, que les besoins en puissance GPU sont très importants et que la partie logicielle est capable d'en tirer parti, il sera possible de placer deux modules MPX Radeon Pro W6800X Duo au sein d'un Mac Pro, et donc de profiter de 4 GPU et d'une puissance certaine. Il sera également possible de cumuler des GPU Nvidia et AMD au sein d'un PC destiné à un usage professionnel, avec une puissance et un tarif encore plus élevés.Les cartes double GPU ont eu le vent en poupe pendant quelques années, ainsi que les solutions SLI chez Nvidia et CrossFire X chez AMD,(vu l'intérêt et le tarif actuel des cartes haut de gamme, ce n'est vraiment pas un souci). Sur le papier,. Il fallait attendre que les pilotes soient au point, souvent plusieurs mois après la sortie d'un jeu, et les performances quand les planètes s'alignaient étaient rarement doublées, avec des soucis supplémentaires, comme du tearing, poussant souvent à n'utiliser qu'une seule carte.