Apple pourrait présenter de nouveaux Mac dès demain ! Qu'attendre de ces annonces ?

De nouveaux Mac dès demain ?

sans tambour ni trompette

happy few

Quels Mac peut-on attendre ?

Il semblerait qu'Apple va tenir, par voie de presse, et doncKeynote ni Special Event. C'est en tout cas ce que dévoilent nos confrères de 9to5Mac , information que l'on retrouve chez Ian Zelbo et Jon Prosser (même si ce dernier a perdu en crédibilité). Les rares privilégiés qui pourront assister à ces présentations anticipées seraient tenus de respecter un embargo fixé au lundi 23 janvier (moment où nous devrions voir arriver l'habituelle déferlante de tests par lesdans les petits papiers d'Apple).Si cette rumeur s'avère,. Le plus évident serait un Mac mini M2, voire un iMac M2 (bien que les rumeurs évoquent une sortie bien plus tardive, accompagnant éventuellement la puce M3), puisque les puces ont déjà été présentées, que les M2 sont produites et en stock et que les modèles de Mac mini et iMac 2023 ne devraient pas beaucoup évoluer, excepté la présence de cette nouvelle puce. Mais il est tout de même permis de rêver, et d'attendre de pied ferme les nouveaux MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max (ce qui permettrait alors également à Cupertino d'annoncer le Mac mini M2 Pro, chimère qui hante mes nuits et sujet de nombreux sacrifices les soirs de pleine lune).Selon les bruits de couloir, les puces M2 Pro et M2 Max en 3 nm seraient entrées en phase de production au mois de décembre 2022 , ce qui pourrait être un peu juste pour une commercialisation dans la foulée. Apple pourrait alors présenter les Mac mini et iMac M2 dès demain avec une commercialisation dans la foulée dès mardi prochain, et éventuellement lever le voile sur les MacBook Pro M2 Pro/Max et Mac mini M2 Pro, avec une date de commercialisation plus éloignée. Enfin, il semblerait très étrange qu'Apple ne se fende pas d'une Keynote en bonne et due forme afin de présenter la nouvelle version du Mac le plus performant du catalogue . N'hésitez pas à nous faire part de vos envies, attentes et pronostics dans les commentaires ci-dessous.