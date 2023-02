Une carte SD mal enfoncée peut diviser par 2 les débits !

Pas assez enfoncée, débits diminués

Enfoncez bien votre carte SD jusqu'au "clic" pour des débits optimaux

Carte correctement enfoncée, débits supérieurs

Des débits nettement moins élevés avec un mauvais positionnement

Mauvais positionnement en haut, correct en bas

Cela peut sembler trivial, mais certains d'entre vous ont peut-être dû faire face à des débits réduits pour leur cartes SD UHS-II sur les Mac récents pourtant équipés de lecteurs adéquats. En effet,. Avec une carte UHS-I, si vous n'enfoncez pas assez la carte, cette dernière ne sera pas accessible par le système et ne montera pas sur le bureau. Avec les cartes USH-II, la carte qui ne sera pas enfoncée suffisamment va tout de même être accessible, mais avec des débits vraiment inférieurs à ce qu'elle est capable d'offrir.Notre lecteur 406 (que l'on remercie et à qui nous offrons un mois d'abonnement VIP) a ainsi remarqué qu'une carte UHS-II qui n'aurait pas été enfoncée jusqu'à la butée (un petit clic se fait entendre pour vous indiquer la bonne mise en place sur le Mac Studio, mais pas sur un MacBook Pro), de quoi gagner de précieuses secondes lors de la copie de données depuis la carte sur le Mac.Le gain en débits est assez important et vaut bien la petite seconde d'attention au moment d'insérer la carte dans le lecteur. SI vous avez pesté contre une carte USH-II aux débits trop faibles sur un Mac Studio, voilà peut-être la cause.(à partir de 2021),(hors M1)