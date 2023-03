Un mode d'économie d'énergie personnalisable pour Telegram sur Mac

Un nouveau mode d'économie d'énergie pour les Mac

La version 9.4.1 de l'application Telegram disponible sur le Mac App Store permet donc de profiter du nouveau Mode d'économie d'énergie. Une fois activé,, mais aussi de sélectionner un ou plusieurs éléments mis en place pour économiser de la batterie, que ce soit la lecture automatique des vidéos, des GIFs, l'animation des autocollants, des menus ou plus généralement de l'interface, les effets des emojis, ou encore les effets de flou. Les développeurs indiquent qu'il sera également envisageable d'utiliser ce mode. Cette mise à jour en profite pour améliorer les performances générales et pour corriger quelques bugs., tournant nativement sur les Mac Intel et Apple Silicon. Il faudra impérativement disposer de la version pour smartphone afin d'activer le client sur Mac via un QR Code à scanner, à la manière de WhatsApp (entre autres). L'application nécessite 87,6 Mo d'espace de stockage libre sur une machine sous macOS 10.12 minimum et comprend un achat intégré à 5,49 euros par mois afin de profiter de l'intégralité des fonctions via la formule Premium.