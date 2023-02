Comment vérifier que les fonctions d'économie de mémoire et d'énergie de Chrome sont activées ?

De nouvelles fonctionnalités intéressantes au sein de Chrome

Google avait présenté ses nouvelles fonctions pour Chrome en décembre dernier et la mise à jour adéquate semble être désormais accessible pour l'ensemble des utilisateurs du navigateur. Pour vérifier que ces dernières sont bien disponibles et activées,(Version 110.0.5481.100 à l'heure de rédiger ces lignes),. L'économiseur de mémoire ainsi que l'économiseur d'énergie devraient être activés par défaut. Il sera également possible de dresser une liste de sites qui resteront actifs via le boutonafin de ne pas avoir à patienter le temps que la page soit rafraîchie. L'économiseur d'énergie permet quant à lui d'opter pour une activation lorsque la batterie est inférieure à 20%, ou dès que le Mac fonctionne sur batterie.Si vous êtes adepte du navigateur de Google, ces fonctionnalités. Le navigateur affichera alors une icône en forme de compteur de vitesse au sein de la barre d'adresse et indiquera la mémoire économisée grâce à la fonction. Selon les dires de Google, l'économiseur de mémoire devrait permettre au navigateur de s'accaparer 30% de mémoire en moins (en déchargeant de la mémoire les onglets qui n'ont pas été consultés récemment), et l'économiseur d'énergie offrira une meilleure autonomie en réduisant l'activité en arrière-plan ainsi que certains effets visuels.