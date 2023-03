Ce faux SSD Samsung 980 Pro trompe même le logiciel du constructeur !

Un faux SSD M.2 NVMe Samsung 980 Pro

Des performances décentes, mais inférieures au modèle original

Le SSD a été envoyé dans ce(uniquement disponible sur PC)(4 200 Mo/s en lecture et 3 900 Mo/s en écriture tout de même, pas si mal pour un faux)(7 000 Mo/s en lecture et 5 100 Mo/s en écriture),. Après avoir retiré l'autocollant, le malheureux a pu vérifier qu'il s'agissait effectivement d'un faux utilisant des puces et un contrôleur différents du modèle original (un contrôleur Maxio MAP1602A et des puces YMTC au lieu de modèles produits par Samsung).(test intéressant, une PlaySation 5 indiquera toutefois que les performances sont insuffisantes, contrairement au vrai 980 Pro),. Si ce faux SSD a pu être acheté, cela signifie certainement que d'autres sont dans la nature. Si vous êtes tentés par ce modèle, pensez bien à vous le procurer auprès d'un marchand permettant de le retourner simplement et rapidement, juste au cas où, ou optez pour un modèle d'un autre constructeur (qui pourrait toutefois également être contrefait).