Samsung triche-t-elle sur les clichés de la Lune pris avec le Galaxy S23 ?

Depuis le Galaxy S20, Samsung propose la fonction Space Zoom permettant de prendre des clichés des étoiles avec un simple smarpthone. Avec le Galaxy S23 Ultra, le zoom atteint x100 et permet de prendre des photos intéressantes du satellite de la Terre. Il semblerait toutefois que certains détails ne soient pas réellement l'œuvre de l'analyse d'une série de clichés, mais plutôt d'algorithmes d'apprentissage automatique nourris avec de nombreuses images haute définition de la Lune. Ainsi, dans un post Reddit , un utilisateur tente de prouver cela en prenant un cliché d'une photo de la Lune dont la définition a été intentionnellement réduite en 170 x 170 pixels. L'utilisateur a ensuite pris une photo de ce cliché pour le moins flou (via l'ajout d'un filtre), et a obtenu une image comportant nettement plus de détails, prouvant que(la fameuse). Il faut donc que le smartphone détecte qu'il s'agit bien d'un cliché de notre satellite avant d'ajouter des détails grâce à l'intelligence artificielle entrainée sur une banque d'images (le smarpthone pourrait-il être trompé en prenant en photo une crêpe avec desbien placés ?). Reste à savoir s'il s'agit réellement de tricherie,L'ajout de détails qui sont totalement absents du cliché originel peut toutefois laisser perplexes certain utilisateurs, qui préfèreraient avoir une photo moins réussie, mais correspondant davantage à la réalité du contexte dans lequel elle a été prise.(la Joconde, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, etc),, et seraient de ce fait de moins en moins personnelles. Dans un autre registre plus flagrant, Huawei avait également été accusée de tricherie à plusieurs reprises en illustrant les capacités photographiques de ses smartphones à l'aide de clichés qui provenaient en fait d'appareils professionnels (le même constructeur avait également été pris en train de gruger le benchmark 3DMark .)