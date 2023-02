Il vaudrait mieux éviter les SSD Samsung 990 Pro pour le moment

Des soucis sur les SSD Samsung 990 Pro

Des SSD plutôt fiables dans l'ensemble

Ainsi, les données S.M.A.R.T remontent une usure bien trop rapide après seulement quelques To écrits, ce qui ne devrait évidemment pas être le cas. Le constructeur avait déjà essuyé un bug sur les SSD 980 Pro de 2 To avant de proposer une mise à jour du firmware (le plus simple sera de passer par un PC, le logiciel maison Magician Software n'étant pas disponible sur Mac), mais rien n'est actuellement disponible pour le souci des 990 Pro., ou communique davantage sur le problème (il pourrait également s'agir d'un simple bug indiquant une usure qui n'est pas réelle). Si vous comptiez vous prendre un SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 performant,Un souci logiciel ou matériel peut arriver à n'importe quel constructeur.. La plupart du temps, les utilisateurs s'inquiètent de l'usure trop rapide, là où, sur les disques durs, nous faisions plutôt face à des pannes mécaniques. Pour rappel, les constructeurs de SSD indiquent un indice d'usure TBW (pour Terabytes Written) très pessimiste afin de pouvoir se dédouaner en cas de problème. Mais dans les faits, les SSD sont la plupart du temps nettement plus endurants avant d'atteindre leurs limites.