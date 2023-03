Samsung permet d'essayer les Galaxy depuis votre iPhone (et c'est fun)

Essayer les Samsung Galaxy sur votre iPhone

Une pomme goût Bibimbap

Si vous rêviez secrètement (ou non) de changer de crémerie, mais que vous désiriez pouvoir jeter un œil sur l'interface afin de savoir si cette dernière vous correspond, Samsung a pensé à vous.Après avoir scanné un QR Code avec votre iPhone, il sera possible de placer une web App sur votre écran d'accueil. Une fois cette dernière lancée et un petit tour du propriétaire offert par le constructeur, vous pourrez profiter de l'interface One UI des Galaxy S23, Z Flip 4 et Z Fold 4. Ensuite, ce sera comme jouer à Sonic sur une console Nintendo (oui, je sais maintenant c'est possible et tout à fait normal, mais à une époque c'était impensable).Vous serez alors invité à lancer quelques applications, comme Samsung Health, la Galerie (avec une s"élection de clichés, dont un de la Lune, ce qui prouve bien que le constructeur coréen est particulièrement joueur , même s'il manque un cliché de bambin de quelques mois avec une belle rangée de dents ), l'Appareil Photo, le Galaxy Store, ou encore Galaxy Wearable, Samsung Kids, le Game Launcher, SamrtThings, Google Meet, ainsi que l'App Smart Switch (évidemment) permettant de passer d'un iPhone à un smartphone Samsung sans douleur et(avec les sons qui vont bien). Il est même possible de faire un tour dans les réglages et de personnaliser l'interface avec des thèmes, un petit clin d'œil qui pourra plaire à ceux qui pestent sur l'absence de ce genre de fonctionnalité sur les appareils de Cupertino. L'interface peut parfois souffrir de quelques saccades, ce qui inspirera certainement quelques traits d'humour dans les commentaires, mais il faut garder à l'esprit que cela reste une web App plutôt bien fichue, une expérience amusante, et que ces ralentissement ne reflètent évidemment pas l'usage d'un véritable Smartphone Galaxy moderne.S'il restera compliqué de faire lâcher leur sacro-saint iPhone aux aficionados,. Quoi qu'il en soit l'idée du constructeur coréen (qui n'est pas une première, Samsung avait déjà proposé une expérience approchante en 2021) reste réellement amusante...et ce n'est absolument pas un poisson d'avril.