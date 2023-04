Le compresseur polyvalent Medusa de Fred Anton Corvest débarque sur Mac

Le compresseur : un outil indispensable

Medusa : un compresseur pour Mac par Fred Anton Corvest

, que ce soit pour son utilisation première afin de réduire la plage dynamique d'un signal (et donc gérer l'écart entre les sons les plus forts et les plus faibles d'une piste ou d'un enregistrement, par exemple pour lisser un chant dont certaines syllabes sont plus marquées que d'autres, ou au contraire pour faire remonter certains détails) ou pour une mise en place plus créative , comme le fameuxgrâce au sidechain (qui déclenche la compression en fonction du signal d'une autre piste). Attention toutefois,. Il faut donc faire preuve de discernement en fonction de vos souhaits, et d'une certaine subtilité (sauf effet voulu).Avec Medusa,afin de laisser parler la créativité de l'utilisateur. Il sera également envisageable de combiner différents processeurs dynamiques en une seule unité facile à utiliser, d'utiliser l'égaliseur à 3 bandes intégré avant ou après la compression, de contrôler la compression avec les paramètres habituels (threshold, attack, release), ou encore d'utiliser le plugin pour mettre en place la(il faudra alors utiliser une STAN le permettant sinon l'option Sidechain restera grisée) ou un. L'application pourra être appelée via le plugin Audio Unit V3, dans les DAW supportant ce format.. Le programme nécessite 1,7 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac sous macOs 12.0 minimum. L'application propose bien des achats intégrés mais ce sont de simples pourboires pour le développeur, l'utilisateur ayant accès à l'intégralité des fonctionnalités de l'application.