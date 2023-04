Apple n'aurait pas l'intention de se séparer complètement de la Chine

Apple n'aurait aucune intention de se séparer de la Chine

Des enjeux internationaux

Tim Cook lors du sommet de 2018

Alors qu'Apple cherche à déplacer plusieurs entités de sa chaine de fabrication, à la fois en Inde et au Vietnam , elle ne boude pas pour autant la Chine, mais elle entend bien se diversifier également dans le pays. L'objectif étant d'éviter les soucis avec Quanta (souvenez-vous, la firme chinoise avait été contrainte d'arrêter la production des MacBook Pro 14 et 16 pouces , en raison des mesures sanitaires).Selon(qui produirait une partie des MacBook Pro depuis la fin de 2022). La capacité de production augmenterait rapidement et l'entreprise chercherait aussi à accroître sa main-d'œuvre.A priori,. En complément, ce dernier pourrait récupérer progressivement les commandes du MacBook Air 13 pouces sur son usine de Kunming, dans le sud-ouest de la Chine.La présence du CEO au dernierpourrait être interprétée sous plusieurs angles.Tout d'abord, il est vrai qu'Apple cherche par tout moyen à délocaliser sa chaine de production vers l’Inde ou le Vietnam et à se libérer de la dépendance vis-à-vis de la Chine. Mais d’un autre côté, elle ne peut pasDe son côté,. La fragilisation des rapports avec les USA ne peut donc pas aboutir à une fermeture totale et immédiate des échanges entre les deux pays, dont l'économie mondiale aurait du mal à s'en remettre.