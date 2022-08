Production : le Vietnam deviendra-t-il le nouvel Eldorado d'Apple ?

Hormis les configurations de base, le MacBook Pro M2 bascule au 30/31 août !

C'est pire du côté du Mac Studio ! On est carrément au 9 novembre avec quelques options...

Mais la firme n'est pas la seule à affronter un contexte économique plutôt défavorable (pandémie et mesures sanitaires, coupures d'électricité, pénurie de composants, inflation...).Cette décision semble également motivée par le lancement de la prochaine génération d'Apple Watch (et aussi pour éviter les déboires de l'année dernière) ainsi que par les difficultés de Quanta, qui produit la majorité des MacBook Pro et Air Mais d'après, Luxshare aurait tout juste commencé la production d'essai de modèles d' Apple Watch et de MacBook Pro Air dans le pays, qui fabrique déjà plusieurs produits d' Apple , y compris certains modèles d' iPad et d' AirPods . Il serait également question d'y déplacer les lignes réservées au HomePod