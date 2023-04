La croissance spectaculaire d'Apple en Inde sauvera-t-elle le trimestre ?

Un trimestre en berne

Une situation exceptionnelle en Inde

Et il en faudrait pour redorer un. Apple devrait annoncer un chiffre d'affaires mondial en chute d'environ 5 % d'une année sur l'autre, avec des ventes particulièrement noires pour les Mac comme le présentent IDC Gartner et Canalys En premier, l'avertissement de Tim Cook ! Ce dernier a déclaré en février que l'entreprise s'attendait à une chute similaire au trimestre suivant.Deuxièmement,a annoncé également une baisse de 21 % de ses revenus en mars. Même si Apple n'est pas son seul client, il n'en demeure pas moins le plus important (environ la moitié). Troisièmement,-le fournisseur des puces AX et MX- a aussi révélé une baisse de 15 %, certains faisant état d'une suspension des commandes des puces M2 en raison du manque de demande.L'Inde, cependant, devrait être une exception à la règle d'après. Apparemment les, atteignant près de 6 milliards de dollars sur un an, soulignant l'importance croissante du marché.Par comparaison, ils étaient de 4,1 milliards de dollars un an plus tôt. Il y a quelques années, la firme californienne pesait moins de 1% du marché, mais aujourd'huiUne excellente nouvelle qui coïncide avec l'ouverture des deux premiers Apple Store dans le pays, qui vient de devenir. De quoi motiver Tim Cook à venir inaugurer lui-même les deux magasins !