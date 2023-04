Cet incroyable écran OLED fait apparaitre des touches en relief ! Bientôt chez Apple ?

Un écran pour les gouverner tous (les claviers) ?

L'interface du futur ?

Un clavier capable d'afficher différentes informations sur les taches en fonction des programmes lancés est un rêve technologique qui pourrait s'avérer très utile. Il serait en effet possible d'afficher une configuration spécifique pour chaque application, comme pour le montage vidéo, la M.A.O et bien d'autres. Certains constructeurs ont tenté l'aventure en plaçant de mini-écran sous chaque touche, mais. Comme vous pourrez le constater dans la vidéo ci-dessous, la technologie employée permet de faire apparaitre des touches en volume (convexe ou concave) sur une surface plane et peut même être intégrée à une dalle OLED.La technologie s'appuie sur des pompes et du liquide pour faire apparaitre des touches ou des icônes sur la surface, avec un e certaine modularité et la possibilité d'interagir avec ces dernières. Evidemment, il faudra encore une somme de travail considérable pour optimiser le système et lui permettre d'intégrer des périphériques grand public, maisApple a par exemple a son actif de nombreux brevets permettant de remplacer le clavier des MacBook par un écran, s'appuyant souvent sur le retour haptique afin d'offrir une frappe la plus proche possible d'un modèle traditionnel (le retour haptique des trackpads des MacBook est vraiment bluffant, et l'on a vraiment l'impression d'un mouvement physique, alors que le trackpad est fixe)(et même de deux sur les Mac),. Cette technologie pourrait intégrer différents appareils, comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs, en s'adaptant parfaitement à chaque usage, tout en en permettant de nouveaux. Bref, voici peut-être un avant-goût de l'interface du futur.