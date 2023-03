Que pensez-vous de cet iPhone pliable rouge (pour bien commencer le weekend) ?

Un joli concept...

. Si un iPhone pliable n’a jamais eu droit aux gros titres du côté de l’Apple Park, de nombreux brevets montrent tout de même que la firme s’y intéresse.Un des derniers en date tentait de trouver. Les ingénieurs de Cupertino ont donc imaginé un système permettant de détecter les chutes (un peu comme celui de l’iPhone ou de l’Apple Watch destiné à alerter les services d’urgence).Tout autant que l’iPhone - l’iPad, mais aussi MacBook - a eu droit à sa dose de rumeurs. Ainsi, en décembre dernier, The Elec indiquait qu’Apple aurait lancé le développement d'un écran de 20 pouces pliable, peut-être pour un futur modèle de MacBook Pro.Il s’agirait d’une, dont le nom est tenu secret. L'appareil proposerait ainsi une surface d’affichage de 15,3 pouces lorsqu'il est plié, se situant entre l’iPad Pro actuel de 12,9 pouces et le MacBook Pro 16 pouces.Auparavant, toujoursaurait laissé trainé ses oreilles du côté de la division mobile de Samsung Display, et aurait eu vent d'une réunion avec des fournisseurs , fin 2022 pour discuter du marché des smartphones. Entre autres sujets, des représentants de la société sud-coréenne auraient déclaré s'attendre à ce queIl reste à savoir, en patientant devant ces sympathiques concepts ce qu'Apple compte réellement faire. Verrons-nous un iPad ou un MacBook expérimental avant l'iPhone, afin tester les capacités de ce type d'écran pliable ? Apple a-t-elle toujours la capacité de surprendre, d'innover, ou simplement de reprendre à son compte ce que ses fournisseurs (Samsung en tête) sont capables de fabriquer ?