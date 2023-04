Google Meet rencontre le 1080p, si vous payez

Google Meet passe enfin au 1080p

(même si une source de meilleure qualité ne fait pas de mal),C'est par exemple le cas de Google Meet. Pour cela, il faudra toutefois disposer d'une formule Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Enterprise Essentials, Frontline, ou d'un abonnement Google One avec au moins 2 To de stockage.Si vous êtes dans les clous,. Google prévient que cette définition nécessite davantage de bande passante, et que la définition sera automatiquement réduite si vous ne disposez pas d'un débit suffisant. Pour rappel, Zoom, Skype ou encore Microsoft Teams permettent également de profiter d'appels en visioconférence en 1080p.