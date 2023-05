Dropbox est enfin compatible avec macOS 12.5

le bonheur avec macOS 12.5

Paramètres de synchronisation

Mises à jour de Dropbox sous macOS

Des changements et des limitations

Changements à prévoir concernant Dropbox pour macOS 12.5 ou versions ultérieures

tout semble fonctionner correctement à première vue

Une version compatible avec les Mac M1 et M2 annoncée cet hiver

Cette dernière utilise la nouvelle version de l'APId'Apple et corrige les problèmes liés à l'ouverture des fichiers en ligne dans des applications tierces rencontrés par les utilisateurs de macOS 12.5 (ou version ultérieure).Ainsi, tous les membres devront avoir installé la version la plus récente de macOS avant la mise à jour. Cette dernière s'effectuera en allant dans lesdans l'interface d'administration et en activant l'optionLe groupe verra alors une. Pour continuer, toutes les personnes devront cliquer sur Commencer et suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.En complément,, intitulée. Parmi les évolutions, on trouvera des icônes de synchronisation qui s'accordent avec les nouvelles icônes macOS, des performances de synchronisation maintenant régulées par macOS. On notera aussi un, qui n'est plus pris en charge par Dropbox pour macOS avec l'API File Provider d'Apple. Enfin, les paquets seront désormais traités comme des fichiers ordinaires et non comme des répertoires.: les nouveaux paquets dans macOS, les actions impliquant un grand nombre de fichiers peuvent prendre plus de temps que d'habitude, la synchronisation de certains types de fichiers peut ne pas fonctionner sous macOS 12 ou encore AirDrop ne fonctionnera pas si Dropbox Backup est activé.Notons que notre lecteur indique également que(notamment les liens dans InDesign vers un fichier "on line »). Il précise par ailleurs que. En janvier dernier l’éditeur avait annoncé vouloir étendre la prise en charge de l'application sur macOS 12.5 (et les versions ultérieures),. Notons qu'une version bêta était disponible jusqu'à présent.Rappelons que, depuis l'année dernière, et la mise à jour macOS Monterey 12.3 -en mars 2022-En effet, macOS 12.3 ne prend plus en charge une ancienne extension utilisée par les services cloud, ce qui a également affecté Microsoft OneDrive.Dans un premier temps, les réponses officielles sur les forums suggéraient que la firme n'avait pas vraiment l'intention de se pencher sur la question. Face à cette polémique, le CEO de l'entreprise avait alors rétro-pédalé et avait annoncé l'arrivée d'un programme compatibleet le lancement d'une version bêta.