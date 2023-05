Unreal Engine 5.2 prend en charge nativement les puces Apple Silicon

Unreal Engine 5.2 : prise en charge native des puces Apple Silicon

ICVFX Editor pour iPad

Procedural Content Generation

Substrate

ML Deformer

ICVFX sur iPad

Epic n'est pas que l'éditeur du fameux battle royal Fortnite, ou encore le tenancier de la boutique en ligne Epic Games Store, mais également la firme à l'origine du moteur 3D Unreal Engine à l'œuvre sur de nombreux jeux et films. Avec cette mise à jour 5.2, l'Unreal Engine accueille plusieurs nouveautés dontLes utilisateurs de macOS et de machines dotées d'une puce M1 ou M2 pourront donc tirer pleinement parti de la puissance de leur Mac sans avoir à passer par la couche d'émulation Rosetta 2, avec de meilleures performances et une autonomie en hausse pour les portables., comme le framework(ou PCG) permettant de simplifier le processus de création,afin de gérer les textures complexes des objets en temps réel, ou encores'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour la modélisation des muscles et de la peaux des personnages. Epic en a également profité pour annoncer l'arrivée d'outils de production dont