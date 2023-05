Voici comment télécharger et sauvegarder toutes vos photos iCloud sur Mac

Sauvegarder vos photos iCloud depuis un Mac

Optimiser le stockage du Mac

Réglages

Tout sélectionner

Fichiers

Exporter

Exporter les X éléments

Exporter les originaux non modifiés de X éléments

Depuis iCloud, avec des limitations

Plus d'option de téléchargement

Originaux non modifiés

Meilleure compatibilité

Réglages

Général

Emplacement de téléchargement des fichiers

Lorsque vous ouvrez Photos sur un Mac si vous avez opté pour l'optiondans l'onglet iCloud desde l'application. Pour effectuer une sauvegarde de l'ensemble de vos clichés, il faudra cliquer sur Photothèque dans la colonne de gauche, puis sélectionner l'ensemble des photos (via le raccourci clavier Command+A, ou onglet Edition dans la barre des menus puisUne fois cela fait,et sélectionner la ligne, ouselon votre souhait. L'interface vous proposera alors d'exporter les métadonnées en tant que fichier XMP séparé, et d'opter pour un format pour les noms de fichiers et les sous-dossiers.Enfin, en cliquant sur exporter,(vous prendrez évidemment soin au préalable de disposer d'un espace de stockage libre suffisant pour contenir l'ensemble des clichés).Il sera également envisageable de télécharger vos photos directement depuis le portail iCloud sur le net. Attention toutefois, si la sélection de plusieurs éléments est disponible en cliquant sur une photo puis sur une seconde plus loin dans la liste en maintenant la touche majuscule,, limite imposée par le service.Une fois les éléments désirés sélectionnés,permettant de choisir après avoir sélectionnéentreet(fichiers .JPG avec modifications). Les clichés seront alors téléchargés au sein du dossier que vous aurez défini dans les réglages de votre navigateur (, ongletpuispour Safari).afin de récupérer une copie de l'ensemble de vos données stockées sur iCoud (merci à notre lecteur Jérôme qui reçoit un mois d'abonnement VIP).