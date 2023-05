iFixit va vendre des pièces officielles pour réparer certains produits Logitech

Des pièces officielles Logitech vendues par iFixit

Dès cet été aux US pour les MX Master et MX Anywhere

Les consommateurs ont souvent du mal à trouver des moyens de réparer et de prolonger la durée de vie de leur produit. Les constructeurs souhaitant jouer un rôle actif dans la transition vers une économie plus circulaire peuvent faire davantage. Je suis ravi que nous soyons en mesure de collaborer avec iFixit pour développer de meilleures conceptions et permettre aux consommateurs d'avoir plus facilement une option d'auto-réparation pour prolonger la durée de vie de nos produits.



La mise à disposition de pièces de rechange et la conception d'appareils plus réparables sont les meilleures choses que les fabricants puissent faire pour rendre leurs produits durables. Nous avons travaillé avec Logitech pour permettre aux utilisateurs de réparer plus facilement leurs produits. Et maintenant, nous sommes ravis d'avoir l'opportunité d'aider à fournir des pièces de rechange Logitech aux gens du monde entier. Pour laisser une planète saine à la prochaine génération, nous devons faire fonctionner nos appareils aussi longtemps que possible, réduire notre demande de matières premières et réduire la quantité de déchets électroniques que nous produisons. C'est merveilleux de voir Logitech plancher sur ces objectifs, et nous sommes plus qu'heureux de faire de notre mieux pour aider.

La société spécialisé dans le démontage des nouveaux produits technologiques (afin de leur attribuer une note de réparabilité), la vente d'outils dédiés à cet exercice et la publication de guides permettant de se lancer sereinement dans la réparation, s'associe donc à l'accessoiriste Logitech afin de. L' iFixit Repair Hub permettra donc dès cet été de se procurer les pièces nécessaires et de suivre des tutoriels dédiés pour mener à bien la réparation.(l'annonce ayant été faite par Logitech International, nous devrions pouvoir en profiter par la suite en France)Selon Prakash Arunkundrum pour Logitech et Elizabeth Chamberlain, directrice du développement durable chez iFixit :Le site d'iFixit props d'ores et déjà de nombreux guides afin de réparer les souris, casques, enceintes, joysticks, webcams et volant/pédales de Logitech, et il sera bientôt possible de faire durer encore plus longtemps certains produitsReste à connaitre les tarifs qui seront pratiqués pour ces pièces d'origine.