Un étrange dock USB-C doté d'un écran et un casque gaming chez Logitech

Logitech Dock Flex : un dock doté d'un écran

Logitech G Pro X 2 Lightspeed

. C'est le cas de ce nouveau Logitech Dock Flex, ressemblant à un Echo Show d'Amazon et embarquant une dalle tactile de 8 pouces qui pourra servir pour des appels en visioconférence ou pour afficher diverses informations comme un calendrier ou des photos.Le dock dispose d'un port USB-A et de deux ports USB-C en façade, ainsi qu'un port USB-C délivrant jusqu'à 100W à la machine hôte, deux ports USB-A, un port Gigabit Ethernet, un port HDMI, un port DisplayPort et un port Kensington à l'arrière.Le Logitech Dock Flex sera disponible à l'automne 2023.Logitech en profite également pour lancer le G Pro X 2, une nouvelle génération du casque gaming sans fil doté de haut-parleurs en graphène censés offrir un son de meilleure qualité, un microphone perche amovible avec une capsule de 6mm à directivité carcinoïde épaulé par la solution Blue Vo!ce, le son surround DTS Headphone 2.0, des connexions Lightspeed (avec une portée pouvant atteindre 30m), Bluetooth ou filaire (mini jack 3,5mm), et surtout une autonomie poussée à 50 heures.