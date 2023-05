De nouveaux claviers et souris de la série MX et des macros pour Options+ chez Logitech

Clavier Logitech MX Keys S et souris MX Anywhere 3S

Smart Actions : des macros dans l'App Options+

Les utilisateurs MX cherchent toujours plus de fluidité dans leurs tâches quotidiennes à effectuer. Nos nouvelles solutions de la série Master, qui intègrent les Smart Actions dans les Options +, sont conçues pour tous ceux qui recherchent la précision, la vitesse et le confort afin d'atteindre des performances optimales.

Les versions S de la gamme Logitech sont de petites évolutions d'un modèle précédent. Ainsi, le nouveau clavier MX Keys S reprend les caractéristiques du modèle présenté en septembre 2019 , dont les touches rétroéclairées qui s'activent lorsque l'utilisateur approche ses mains, et. Le Logitech MX Keys S se décline en Graphite et Gris pâle et est d'ores et déjà disponible au tarif de 119 euros. Le pack comprenant le repose-poignets coûte 10 euros supplémentaires, et le MX Keys S Combo inclut la souris MX Master 3S contre 219,99 euros.De son côté, la souris compacte MX Anywhere 3S reprend la fiche technique du modèle précédent lancé en septembre 2020, avec un port USB-C pour la recharge, la technologie magnétique MagSpeed pour la molette, ainsi qu'une autonomie de 70 heures et ajoute à cela l(que nous avions pu essayer sur la MX Master 3S optimisé pour un usage sur toutes les surfaces, y compris le verre.permettant d’optimiser les actions répétitives en automatisant plusieurs tâches à l'aide d'une seule touche, par exemple lancer plusieurs applications, activer la webcam et allumer un éclairage connecté. Ces macros sont bien entendu personnalisables et la firme propose une sélection de préréglages adaptés aux usages courants. Selon Anatoliy Polyanker, Directeur Général de l'activité MX chez Logitech :