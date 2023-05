Attention aux SSD SanDisk Extreme V2 et Extreme Pro V2 en 4To

Des soucis avec les SSD SanDisk Extreme et Extreme Pro V2 4To

Une mise à jour du firmware à venir

Western Digital a connaissance de rapports indiquant que certains clients ont rencontré un problème avec les SSD portables SanDisk Extreme et/ou Extreme Pro de 4 To (respectivement SDSSDE61-4T00 et SDSSDE81-4T00). Nous avons résolu le problème et publierons bientôt une mise à jour du micrologiciel sur notre site Web. Les clients qui ont des questions ou qui rencontrent des problèmes doivent contacter notre équipe d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Comme en attestent plusieurs témoignages ( ici là ou encore là ), certains utilisateurs se retrouvent avec. Le souci semble toucher particulièrement les versions 4 To (certains se plaignent également de problèmes équivalents sur les 2 To) produites à partir de fin 2022.Western Digital, la maison mère de SanDisk, a indiqué à nos confrères d' ArsTehcnica qu'En attendant, nous vous conseillons donc d'éviter ces modèles et de ne pas les utiliser pour des données importantes sans avoir de sauvegarde sous la main (ce qui devrait être le cas pour toutes les données sensibles) pour ceux qui en posséderaient un exemplaire. Notons que les produits SanDisk sont habituellement performants et satisfaisants, et que nous n'avions pas rencontré de problème avec la version Extreme Pro V2 1 To que nous avions pu essayer